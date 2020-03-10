Totally blue: королева Елизавета II появилась на службе в ярком образе и шляпе с перьями (фото, видео)

На груди у Ее Величества была красивая бриллиантовая брошь.

Королева Елизавета II посетила службу до Дня содружества в Вестминстерском аббатстве.

93-летняя монарх прибыла на службу в синем пальто и шляпе по тону с цветными перьями. Аутфит соединила с любимыми туфлями от Anello & Davide, которые всегда надевает на светские выходы и черными перчатками.

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На груди у Ее Величества была красивая бриллиантовая брошь. Неизменными аксессуарами в образе стали жемчужное колье и серьги. Прическа у Елизаветы II была кудрявая, а в макияже использовали любимую розовую помаду.

Службу в Вестминстерском аббатстве на просьбу королевы также посетили герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри.

Это был их последний выход на подобном мероприятии в роли членов королевской семьи. С 1 апреля Меган и Гарри складывают с себя все полномочия.

Присутствовали на службе и другие члены королевской семьи: герцогиня Корнуольская, герцогиня Кембриджская, графиня Вассекская Софи и другие.

Отметим, что Членами Содружества Наций являются 54 страны с населением более 2 миллиардов человек. Ежегодное празднование отмечается в странах Содружества в Африке, Азии, Карибском бассейне и Америке, Тихоокеанском регионе и Европе. Тема этого года — “Обеспечение общего будущего". Среди главных целей — защита природных ресурсов и развитие торговли. На службе 9 марта присутствовало более 2000 человек, включая чиновников и сановников, послов, религиозных лидеров и более 800 школьников и представителей молодежных организаций.

Во время службы было несколько сюрпризов. Например, выступления певцов и народных ансамблей. Перед собравшимися выступила африканская группа под названием “One Drum”. Друг принца Гарри, певец Крэйг Дэвид исполнил свой хит “Unbelievable”.

Выступил на службе со своей речью чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский призер Энтони Джошуа. Спортсмен сказал, что “гордится тем, что является ребенком Содружества”. Он попросил людей вспомнить, как “наши кузены Содружества стояли плечом к плечу в бою”, и рассказал о ценностях “справедливости, ответственности, терпимости и разнообразия, которые нас связывают”.