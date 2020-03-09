"Моих глаз нет": Лобода в купальнике анонсировала новый тур по Германии

Концерты запланированы на март и октябрь, предполагается, что всего их будет 11.

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и гастролирующая в России, анонсировала новый тур по Германии, который состоится в марте и октябре.

Об этом она сообщила в Instagram, сопроводив анонс собственным фото. На нем Лобода позирует в леопардовом купальнике и голубых сапогах, демонстрируя длинные ноги.

"Собираю костюмы на Германию. В прошлом году были сумасшедшие концерты! Наша команда так ждала этот тур ... итак, начинаем в марте, продолжаем в октябре", - написала она.

Всего запланировано 11 концертов: 5 в марте и 11 - в октябре.

Подписчики звезды оценили ее внешний вид. "Сильно стильно", "Купальник это униформа на сцене?", "Нереальная фигура", "Как интенсивно! Откуда берутся силы", "Какие копыта", "Ноги ноги ноги", "Моих глаз нет", - идет речь в комментариях.

Некоторые из них предположили, что концерты Лободы могут оказаться под угрозой срыва из-за распространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала новые фото из путешествия, поразив поклонников впечатляющим шпагатом.