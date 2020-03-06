Лобода поразила сеть зрелищным шпагатом (фото)

Лобода позирует на фоне гор, моря и пальм.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, показала новые фото из путешествия, поразив поклонников впечатляющим шпагатом.

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На снимках, опубликованных в Instagram Лобода позирует на фоне гор, моря и пальм. Певица одета в леггинсы, кроссовки и пайту.

"На радостях", - лаконично подписала она снимки.

"Обалдеть!!!!!!!! Вот это растяжка", - написали шокированные поклонники Лободе.