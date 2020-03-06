цей матеріал доступний українською

Лобода поразила сеть зрелищным шпагатом (фото)

11:13, 06 марта 2020
Звезды
177 0
Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, показала новые фото из путешествия, поразив поклонников впечатляющим шпагатом.

Читайте также38-летняя Брежнева сняла белье в эфире популярного шоу (фото, видео)

На снимках, опубликованных в Instagram Лобода позирует на фоне гор, моря и пальм. Певица одета в леггинсы, кроссовки и пайту. 

"На радостях", - лаконично подписала она снимки. 

"Обалдеть!!!!!!!! Вот это растяжка", - написали шокированные поклонники Лободе. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Лобода