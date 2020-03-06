Лобода поразила сеть зрелищным шпагатом (фото)
11:13, 06 марта 2020Звезды
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Лобода позирует на фоне гор, моря и пальм.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, показала новые фото из путешествия, поразив поклонников впечатляющим шпагатом.
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На снимках, опубликованных в Instagram Лобода позирует на фоне гор, моря и пальм. Певица одета в леггинсы, кроссовки и пайту.
"На радостях", - лаконично подписала она снимки.
"Обалдеть!!!!!!!! Вот это растяжка", - написали шокированные поклонники Лободе.
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