Светлана Лобода показала бесконечно длинные ноги (фото)

На снимке Лобода стоит у трапа самолета.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги.

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На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует у самолета. В кадре "суперзвезда" предстала в ультраобтягивающих джинсах, которые демонстрируют длинные ножки своей обладательницы.

Образ довершает куртка-косуха и короткий бирюзовый топ. На снимке Лобода стоит с распущенными волосами.

"Небо. Самолет. Девочка", - подписала фотографию Светлана.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.