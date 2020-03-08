Светлана Лобода показала бесконечно длинные ноги (фото)
15:40, 08 марта 2020Звезды
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На снимке Лобода стоит у трапа самолета.
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги.
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На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует у самолета. В кадре "суперзвезда" предстала в ультраобтягивающих джинсах, которые демонстрируют длинные ножки своей обладательницы.
Образ довершает куртка-косуха и короткий бирюзовый топ. На снимке Лобода стоит с распущенными волосами.
"Небо. Самолет. Девочка", - подписала фотографию Светлана.
Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.
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