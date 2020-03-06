Принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили за теплый прием в Ирландии (фото)

Кейт и Уильям поделились на своей официальной странице в Instagram новым портретом, сделанным на побережье Ирландского моря.

Вчера завершился трехдневный тур герцога и герцогини Кембриджских в Ирландию.

Как пишет Hello, за это время они успели встретиться с президентом Ирландии Майклом Д. Хиггинсом и премьер-министром Лео Варадкаром; попробовать настоящего ирландского пива в музее "Гиннес" в Дублине; встретиться с активистами Jigsaw; посоревноваться друг с другом на кулинарном мастер-классе и посетить ферму; прогуляться по живописному побережью Ирландского моря и побывать на приеме в Литературном музее Дублина. В последний день Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Голуэй, после чего отправились домой, в Великобританию, где их ждали дети - принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

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Сегодня, как следует отдохнув от перелета, Кейт и Уильям поделились на своей официальной странице в Instagram новым портретом, сделанным на побережье. Герцогская чета позирует в обнимку на краю обрыва, а за ними виднеется маяк и Ирландское море. Этим снимком Кейт и Уильям поблагодарили за теплый прием, оказанный им правительством и жителями страны. Также они опубликовали коллаж из рисунков, подготовленных специально к их приезду поклонниками.

"Спасибо каждому, кто нашел время написать и нарисовать для Герцога и Герцогини", - гласит подпись к снимкам в Instagram.

Стоит отметить, что в последние месяцы из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду на герцога и герцогиню Кембриджских легла двойная нагрузка. Помимо стресса от масштабных изменений в их семье - не так давно стало известно о разводе старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса с женой спустя 12 лет брака, а несколькими днями позже прогремела новость о разводе племянника королевы графа Сноудона с супругой после 26 лет семейной жизни, - им приходится чаще выходить на публику и по частям собирать репутацию британской короны. Из-за этого в новом 2020 году мы стали видеть Кейт Миддлтон и принца Уильяма в несколько раз чаще.