Второй развод за месяц: племянник королевы Елизаветы II уходит от жены

В британской королевской семье приближается еще один развод.

Сегодня стало известно о том, что 58-летний сын принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы II - Дэвид Армстронг-Джонс, разводится с супругой Сереной, и это после 26 лет совместной жизни и рождения двоих детей.

Как пишет ТСН, уже выпущено официальное заявление, в котором говорится: "Граф и графиня Сноудон пришли к согласию по поводу того, что брак должен подойти к концу и что им нужно развестись. Они просят о том, чтобы пресса уважала частную жизнь их семьи".

Читайте такжеУ Елизаветы II новые проблемы: в королевской семье Британии объявили о разводе

Они оба пришли к тому, что их исчерпал себя, более того, уже некоторое время они живут отдельно друг от друга. Развод обещает быть мирным, без скандалов и деления имущества. У пары есть 20-летний сын Чарльз и 17-летняя дочь Маргарита.

О семейной жизни Дэвида и Серены практически ничего не было известно. Никаких скандальных историй. Их даже считали образцом стабильности, особенно, если сравнивать их пару с родителями Дэвида – принцессой Маргарет и ее мужем Энтони Армстронг-Джонсом.

Напомним, пара сыграла свадьбу 8 октября 1993 года в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. На мероприятии присутствовали 650 гостей: королева Елизавета II, королева-мать, принцесса Диана, принцесса Анна и многие другие.

Буквально неделю назад стало известно о том, что сын принцессы Анны Питер Филлипс и его супруга Отэм Келли собираются развестись после 12 лет брака. Эту информацию также уже прокомментировал дворец.