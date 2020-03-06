Меган Маркл поразила поклонников стройной талией (фото, видео)

Меган Маркл в платье за 32000 грн стала сенсацией на церемонии Endeavour Fund Awards в Лондоне.

Новость о возвращении на британскую землю Меган Маркл и принца Гарри уже стала сенсацией не только в британских СМИ. Ведь после отречение от королевских обязанностей (8 января) скандальная пара еще ни разу не появлялась вместе в Великобритании на официальных мероприятиях. И если Гарри хоть изредка, но приезжал на родину, то Маркл с сыном Арчи “с концами” переехала в Канаду. Их появление на ежегодном благотворительном вечере Endeavour Fund Awards успело облететь весь мир. Все восхищаются жизнерадостностью герцогов Сассекских. И конечно же, стилем Меган!

Как пишет РБК-Украина, самую желанную пару вечера десятки папарацци ожидали еще у подъезда к Mansion House. Лондон символично встретил герцога и герцогиню Сассекских дождями. Однако счастливую парочку это ничуть не расстроило. С широкими улыбками Меган и Гарри шли под руку под зонтом.

Отдельного внимания заслуживает стильный образ герцогини. Для посещения важного во всех для себя отношениях мероприятия Маркл выбрала платье-футляр от бренда Victoria Beckham за 32,200 грн. Кстати, долгое время в британский СМИ ходили слухи, что Меган поссорилась со своей подругой — именитым дизайнером Викторией Бекхэм. Как известно, представители монаршей семьи часто используют “стильные символы” для общения с прессой. Так что не исключено, что таким образо Меган дает понять — у нее с Викторией по прежнему хорошие отношения. И не стоит верить слухам!

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Платье-футляр нежного голубого оттенка отлично подчеркнуло стройную фигуру Меган. И следует отметить, что Маркл полностью пришла к прежней форме после рождения принца Арчи (май 2019). Малышу сейчас 10 месяцев. И кстати, он остался с нянями в Канаде!

Образ Меган дополняют синие замшевые туфли от Manolo Blahnik. В руках — клатч под мрамор от Stella McCartney. Волосы Меган заплела в тугой хвост. А вот вечерний макияж сделан с акцентом на легкий смоки-айс и винные губки. Такой макияж очень к лицу супруге принца Гарри. Из украшений — едва заметные золотые сережки и браслет.

Гарри также соответствовал образу своей жены. Младший внук Елизаветы II выбрал классический костюм синего цвета, белую рубашку и галстук в тон костюма. Кстати, говорят, то оттенки синего символизируют постоянство и справедливость! Кто знает, может, и цветовой гаммой своих образов герцоги хотели что-то сказать.

Днем перед церемонией папарацци засекли Меган и Гарри при выходе из лондонского отеля The Goring Hotel. Тогда герцогиня Сассекская улыбалась на камеры и показала стильный весенний образ. Перед камерами Меган впервые за долгое время появилась в классическом пальто песочного оттенка от Alex Eagle. В изысканных туфлях с открытой пяткой — от Aquazzura. И аккуратной черной сумочкой — от Loewe.