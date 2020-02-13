Сыгравшая Сансу Старк в "Игре престолов" актриса беременна - СМИ
08:22, 13 февраля 2020Звезды
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23-летняя актриса беременна первым ребенком.
23-летняя актриса беременна первым ребенком / HBO
Звезда "Игры престолов" актриса Софи Тернер и ее супруг, певец Джо Джонас, ожидают своего первого совместного ребенка.
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Об этом сообщает портал JustJared со ссылкой на свои источники.
23-летняя актриса беременна первым ребенком.
«Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них», - говорит один из источников. Другой источник сообщил, что: «Софи решительно выбрала просторную одежду, чтобы приспособиться к изменяющемуся телу».
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