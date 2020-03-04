Панин признался, что продолжает спать с собаками после скандального видео

Алексей Панин рассказал, что живет с двумя собаками и спит с ними каждый день.

Скандальный российский актер Алексей Панин признался, что спит с собаками, но "дальше дело не заходит".

Таким образом он прокомментировал в интервью Дмитрию Гордону скандальное видео, где он якобы занимается сексом с собакой.

Читайте также"Собаки надоели?": Панин оседлал коня (фото)

«Эротическое видео с собакой появилось в тот момент, когда я судился за своего ребенка. Чтобы для деб*лов было понятно – там тело мое… а, нет. Там тело не мое, а голова моя. У меня много татуировок, то есть это было смонтировано. Это не я. Это специально сделали, когда решение суда должно было прозвучать», - рассказал Панин про скандальное видео с собакой.

«То есть с собаками ты не живешь?» - уточнил Гордон.

«Я живу с собаками! У меня есть две собаки. Я с ними каждый день сплю! Они со мной каждый день обнимаются, но не в этом смысле. Дальше не заходит», - объяснил Панин в интервью Гордону.

Как сообщал УНИАН, ранее актер Алексей Панин признался, что появляющиеся в сети видео сексуального характера с его участием являются настоящими, за исключением интимного ролика, где показан секс с собакой.