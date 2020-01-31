Панин признался, что интимные видео с его участием являются настоящими, кроме собаки

Российский актер признался, что ему было бы не так обидно, если бы с собаками действительно что-то было.

Российский актер Алексей Панин признался, что появляющиеся в сети видео сексуального характера с его участием являются настоящими, за исключением интимного ролика с собакой.

Запись передачи была опубликована на YouTube-канале DAVA.

"Вот все видео, которые вы видели со мной сексуального характера в интернете, нравится вам это, или не нравится, все видео - это правда. Кроме собак", - отметил Панин.

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Также актер рассказал, когда изначально появилась история с собаками.

"Откуда появилась вся эта тема с собаками. Мы с женой Люсей в 2013 году согласились на участие в программе "Детектор лжи" на украинском телевидении. Где мы достаточно правдиво отвечали на все вопросы, по поводу своих отношений, группового секса, по поводу нашей жизни, нашей свободы. И ведущий, не в рамках шоу, а просто в шутку спросил: "А с собаками?". Я ему отвечаю: "А с собаками пока нет". (...) Мне было бы не так обидно, если бы с собаками действительно было", - рассказал Панин.

Видео: DAVA

Напомним, ранее дочь российского актера Алексея Панина отомстила своему отцу за видео, в котором он якобы привязал ее к батарее за "собачье поведение в квартире".