"Сломанная кукла": Мадонна упала во время шоу и расплакалась (фото)

По словам певицы, из-за этого инцидента ей прийдется несколько дней пролежать в постели.

На днях 61-летняя американская поп-звезда Мадонна сильно упала во время шоу Madame X в Париже. Уйти со сцены плачущей певице помогла одна из ее танцовщиц.

Читайте такжеМадонна отменила концерт по состоянию здоровьяСпустя время она прокомментировала инцидент в своем Instagram.

«Вот я – из плоти и крови. Если бы только колени не подводили, хрящ не рвался, ничего не болело, и слезы никогда не падали из наших глаз... Но, увы, это происходит, и слава Богу за это важное напоминание о том, что все мы люди», – написала она.

По ее словам, она упала, когда по ошибке из-под нее «буквально вытащили стул».

«Я упала на копчик. В прошлый вечер я едва провела шоу, потому что ненавижу разочаровывать. Однако сегодня даже я вижу, что эта сломанная кукла, скрепленная скотчем и клеем, должна оставаться в постели и отдыхать в течение нескольких дней, чтобы закончить тур с улыбкой на лице и в целости и сохранности», – добавила артистка.

Ранее УНИАН писал, как Мадонна отпраздновала завершение гастролей в Лондоне страстным поцелуем с молодым любовником.