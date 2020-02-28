Лобода в кожаном бюстгальтере сунула палец в рот и показала развратную позу (фото)

Артистка позирует в кожаных штанах и бюстгальтере, сунув палец в рот. На плечи у нее накинута розовая шуба.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует в откровенном наряде.

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Артистка позирует в кожаных штанах и бюстгальтере, сунув палец в рот. На плечи у нее накинута розовая шуба.

"Любимый лук", - подписала она фото.

"Такое впечатление, что все позы закончились", "Ах, сколько страсти", - написали в комментариях пользователи.

Как сообщал УНИАН, новый клип Лободы разнесли в сети в пух и прах.