Лобода в кожаном бюстгальтере сунула палец в рот и показала развратную позу (фото)
15:40, 28 февраля 2020Звезды
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Артистка позирует в кожаных штанах и бюстгальтере, сунув палец в рот. На плечи у нее накинута розовая шуба.
Instagram Светлана Лобода
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует в откровенном наряде.
Instagram Светлана Лобода
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Артистка позирует в кожаных штанах и бюстгальтере, сунув палец в рот. На плечи у нее накинута розовая шуба.
"Любимый лук", - подписала она фото.
"Такое впечатление, что все позы закончились", "Ах, сколько страсти", - написали в комментариях пользователи.
Как сообщал УНИАН, новый клип Лободы разнесли в сети в пух и прах.
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