В Киеве ограбили квартиру звезды "Безумной свадьбы" (фото)
В Киеве неизвестные ограбили квартиру актрисы театра и кино Василины Аполлинарии.
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«Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи… Если вы это читаете, «друзья» мои, знайте, я желаю, чтобы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. С*ки», – отметила она.
При этом девушка предостерегла своих подписчиков: «Обращайте внимание на двери, ставьте качественные замки, сигнализацию и так далее».
Василина Аполлинария известна по исполнению одной из ролей в фильме «Безумная свадьба».
Вчера меня ограбили. По случайности я выехала из дома за несколько часов «до». Это ужасное ощущение. Страшно. Год назад меня отследили после премьеры фильма, взламывали карты, запугали. В этом году ситуация усугубилась. Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась-я запомню навсегда. Истерика, слёзы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос «За что?!»😱Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи..а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?🥺 Хочется выбросить всё, к чему прикоснулись. Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жёсткие диски с личными архивами, даже духи, чёрт возьми и всякие мелочи. Если вы это читаете, «друзья» мои, знайте- я желаю, что бы вам это вернулось. Всё. Ни больше, ни меньше. Суки. Всем, кто это читает-обращайте внимание на двери, ставьте качественные замки, сигнализацию и так далее. Будьте внимательными. Я пыталась, но для чего-то жизнь меня решила проверить на стойкость.💔 Берегите себя. 🙏🏻 И да, ищу работу.
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