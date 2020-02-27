В Киеве ограбили квартиру звезды "Безумной свадьбы" (фото)

Актриса рассказала, что именно у нее украли.

В Киеве неизвестные ограбили квартиру актрисы театра и кино Василины Аполлинарии.

Читайте такжеВ центре Киева обокрали певицу MARUVОб этом она написала в своем Instagram.

«Украли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи, черт возьми, и всякие мелочи… Если вы это читаете, «друзья» мои, знайте, я желаю, чтобы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. С*ки», – отметила она.

При этом девушка предостерегла своих подписчиков: «Обращайте внимание на двери, ставьте качественные замки, сигнализацию и так далее».

Василина Аполлинария известна по исполнению одной из ролей в фильме «Безумная свадьба».

Ранее УНИАН сообщал, как у певицы Камалии украли iPhone в магазине игрушек.