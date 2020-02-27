Godzilla Challenge: Эминем запустил челлендж и пообещал приз

Он предложил поклонникам посоревноваться в скорости чтения рэпа.

Известный рэпер Эминем запустил челлендж, в котором призвал поклонников посоревноваться с ним в быстрой читке.

Читайте такжеЭминем неожиданно выпустил новый альбом (видео) О Godzilla Challenge рэпер сообщил в своем Twitter. Он зачитал трек Godzilla и побил свой рекорд по скорости произнесения строк.

Рэпер призвал поклонников попробовать повторить за ним. Лучшим пообещал вознаграждение.

Известно, что в треке Godzilla из нового релиза, записанном совместно с покойным хип-хопером Juice WRLD, в третьем куплете Эминем уместил в 30 секунд 229 слов.

Ранее УНИАН сообщал, как Эминем рассказал, почему спустя 17 лет решился выступить на церемонии вручения «Оскаров».