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Godzilla Challenge: Эминем запустил челлендж и пообещал приз

20:03, 27 февраля 2020
Звезды
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Эминем запустил челлендж / styleinsider.com.ua

Читайте такжеЭминем неожиданно выпустил новый альбом (видео) О Godzilla Challenge рэпер сообщил в своем Twitter. Он зачитал трек Godzilla и побил свой рекорд по скорости произнесения строк.

Рэпер призвал поклонников попробовать повторить за ним. Лучшим пообещал вознаграждение.

Известно, что в треке Godzilla из нового релиза, записанном совместно с покойным хип-хопером Juice WRLD, в третьем куплете Эминем уместил в 30 секунд 229 слов.

Ранее УНИАН сообщал, как Эминем рассказал, почему спустя 17 лет решился выступить на церемонии вручения «Оскаров».

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