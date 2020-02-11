Эминем рассказал, почему спустя 17 лет решился выступить на "Оскаре" (фото, видео)

В 2003 году рэпер пропустил церемонию награждения.

Рэпер Эминем, который удивил своим появлением на церемонии вручения премии «Оскар» в ночь на 10 февраля, рассказал, почему решился выступить спустя 17 лет после присуждения ему статуэтки.

Об этом пишет Variety.

Читайте такжеЭминем в очередной раз побил собственный рекорд по скорости читки (видео)Эминем исполнил свою известную песню Lose Yourself (фильм «8 миля»), которая в 2003 году получила Оскар. Тогда и сейчас он остается единственным рэпером, взявшим эту награду. Но дело в том, что в тот знаменательный день он даже не пришел на церемонию, а отправил за статуэткой своего помощника.

И вот спустя 17 лет после триумфа, Эминем все-таки приехал на «Оскар» и исполнил свою победоносную песню. При этом его выступление держалось в строгом секрете, и даже был уговор, что, если СМИ узнают о нем, рэпер вправе отменить свое появление на церемонии.

«Я подумал, что, так как у меня не было возможности появиться в прошлый раз, то это будет круто. Тогда я даже не думал, что у меня есть шанс выиграть, и мы только что исполнили Lose Yourself на «Грэмми» за пару недель до «Оскара», поэтому не думали, что это хорошая идея. Кроме того, в то время, когда я был моложе, я, на самом деле, не чувствовал, что такое шоу меня поймет. Но потом, когда я узнал, что выиграл, то подумал: «Это безумие!» Это показывает, насколько подлинной и реальной является эта награда, когда ты не появляешься и все равно выигрываешь ее», – сказал он.

По его словам, в ту ночь в 2003 году он был дома вместе с дочерью. Девочке утром нужно было рано вставать, поэтому артист лег спать и даже не смотрел «Оскар».

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