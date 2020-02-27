Джамала умилила сеть фото с подросшим сыном (фото)

Певица опубликовала серию снимков со своим ребенком.

Известная украинская певица Джамала опубликовала серию цветных и черно-белых снимков со своим сыном.

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Фотографии артистка опубликована на своей странице в Instagram.

На снимках Джамала вместе с сыном позируют на пляже. На большинстве фото Джамала сидит на песке, а мальчик у нее на коленях.

"Мы ждём тёплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко", - трогательно подписала опубликованные фото певица.

Поклонники засыпали артистку комплиментами.

"Какие теплые, милые, спокойные фотографии", "Все фото теплые", "Такие нежные, вы прекрасная семья", - написали фанаты.

Напомним, что в марте 2018 года Джамала родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир оглы Сулейманов. 12 февраля этого года она сообщила о своей второй беременности.