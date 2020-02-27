"Старовато выглядите": Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами (фото)
09:57, 27 февраля 2020Звезды
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Звезды отправились на утреннюю пробежку в киевский ботсад.
Артисты сфотографировались в спортивных костюмах и шапочках / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских опубликовало фото с утренней тренировки со своим мужем Потапом. На снимках певица предстала без макияжа.
Фото опубликованы на ее странице в Instagram.
Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских
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Звезды отправились на утреннюю пробежку в киевский ботсад. Артисты сфотографировались в спортивных костюмах и шапочках.
В комментариях подписчики Насти отметили, что и она, и ее муж Потап выглядят постаревшими.
"Старовато выглядите", "Постарела", "О, а что за старпер у тебя сзади стоит?", "На лица прям осунулись", "Неудачное фото!!! Ретушь фото аж зашкаливает... Лица такие худые", - пишут в сети.
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