"Старовато выглядите": Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами (фото)

Звезды отправились на утреннюю пробежку в киевский ботсад.

Украинская певица Настя Каменских опубликовало фото с утренней тренировки со своим мужем Потапом. На снимках певица предстала без макияжа.

Фото опубликованы на ее странице в Instagram.

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Звезды отправились на утреннюю пробежку в киевский ботсад. Артисты сфотографировались в спортивных костюмах и шапочках.

В комментариях подписчики Насти отметили, что и она, и ее муж Потап выглядят постаревшими.

"Старовато выглядите", "Постарела", "О, а что за старпер у тебя сзади стоит?", "На лица прям осунулись", "Неудачное фото!!! Ретушь фото аж зашкаливает... Лица такие худые", - пишут в сети.