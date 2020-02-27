цей матеріал доступний українською

"Старовато выглядите": Каменских и Потап разочаровали сеть "помятыми" лицами (фото)

09:57, 27 февраля 2020
Звезды
240 0
Артисты сфотографировались в спортивных костюмах и шапочках / Instagram Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских опубликовало фото с утренней тренировки со своим мужем Потапом. На снимках певица предстала без макияжа.

Фото опубликованы на ее странице в Instagram.

Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских

Читайте также"Мумия возвращается": 57-летняя Жанна Агузарова шокировала сеть "пластиковым" лицом (фото)

Звезды отправились на утреннюю пробежку в киевский ботсад. Артисты сфотографировались в спортивных костюмах и шапочках. 

В комментариях подписчики Насти отметили, что и она, и ее муж Потап выглядят постаревшими. 

"Старовато выглядите", "Постарела", "О, а что за старпер у тебя сзади стоит?", "На лица прям осунулись", "Неудачное фото!!! Ретушь фото аж зашкаливает...  Лица такие худые", - пишут в сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Потап#Настя Каменских