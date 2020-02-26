Леся Никитюк показала стройное тело и "вмазала пеной" на вечеринке (фото)

Украинская телезвезда позирует в купальнике на пенной вечеринке в Египте.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое сексуальное фото в купальнике.

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На снимке, опубликованном в Instagram Никитюк позирует в бикини зеленого цвета на пенной вечеринке в Египте, где она сейчас отдыхает.

На другом фото телезвезда стоит за пенной "пушкой", которая разбрызгивает пену по танцполу.

"Отметь подругу которой бы сделала так же. Отмечай подругу, которой вмазала б пеной", - подписала фото Никитюк.

Поклонники Никитюк в комментариях к посту делали ей комплименты. "Очень красивый купальник, Леся"; "Шикарная Леся"; "Фигурка бомба!"; "Леся ты как всегда звезда так держать", - пишут подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала новое сексуальное фото, на котором она позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.