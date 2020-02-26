"Сначала не узнала!": 41-летняя Лорак шокировала сеть новым лицом (фото)

Большинство подписчиков в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.

Украинскую певицу Ани Лорак давно обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой и уколами красоты. Но на этот раз под свежим фото певицы разгорелись настоящие баталии. Певицу попросту не узнали на снимке.

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Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в цветастом халате. Лицо у нее частично закрыто челкой, волосы распущены, а макияж выполнен в бежевых тонах.

При этом большинство подписчиков в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.

"Сначала не узнала!", "У нее в лице что-то изменилось", "Как Таисия Повалий только шатенка", "Я её не узнаю", - написали ей в комментариях под фото.