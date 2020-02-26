"Сначала не узнала!": 41-летняя Лорак шокировала сеть новым лицом (фото)
16:15, 26 февраля 2020Звезды
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Большинство подписчиков в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.
Украинскую певицу Ани Лорак давно обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой / Instagram Ани Лорак
Украинскую певицу Ани Лорак давно обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой и уколами красоты. Но на этот раз под свежим фото певицы разгорелись настоящие баталии. Певицу попросту не узнали на снимке.
Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак
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Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в цветастом халате. Лицо у нее частично закрыто челкой, волосы распущены, а макияж выполнен в бежевых тонах.
При этом большинство подписчиков в комментариях отметили, что лицо артистки сильно изменилось.
"Сначала не узнала!", "У нее в лице что-то изменилось", "Как Таисия Повалий только шатенка", "Я её не узнаю", - написали ей в комментариях под фото.
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