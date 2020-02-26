цей матеріал доступний українською

38-летняя Брежнева показала лицо крупным планом (фото)

12:45, 26 февраля 2020
Звезды
146 0
Певица сделала практически незаметный нежный макияж / Instagram Вера Брежнева

Читайте также18-летняя супермодель Кайя Гербер засветила грудь в кожаном бюстгальтере (фото)

Снимок опубликован в ее Instagram.

Певица сделала практически незаметный нежный макияж. Стоит отметить, что певица выглядит свежо и молодо. 

Брежнева часто рассказывает, как можно ухаживать за лицом в домашних условиях. В дневной уход певица советует включить очищение и тонизирование кожи.

"Мне б так выглядеть в 45", - позавидовала Брежневой одна из подписчиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Вера Брежнева