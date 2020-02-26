38-летняя Брежнева показала лицо крупным планом (фото)
12:45, 26 февраля 2020Звезды
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Брежнева часто рассказывает, как можно ухаживать за лицом в домашних условиях.
Певица сделала практически незаметный нежный макияж / Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева показала, как выглядит в свои 38 лет. Артистка сфотографировала лицо крупным планом.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
Певица сделала практически незаметный нежный макияж. Стоит отметить, что певица выглядит свежо и молодо.
Брежнева часто рассказывает, как можно ухаживать за лицом в домашних условиях. В дневной уход певица советует включить очищение и тонизирование кожи.
"Мне б так выглядеть в 45", - позавидовала Брежневой одна из подписчиц.
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