38-летняя Брежнева показала лицо крупным планом (фото)

Брежнева часто рассказывает, как можно ухаживать за лицом в домашних условиях.

Украинская певица Вера Брежнева показала, как выглядит в свои 38 лет. Артистка сфотографировала лицо крупным планом.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Певица сделала практически незаметный нежный макияж. Стоит отметить, что певица выглядит свежо и молодо.

Брежнева часто рассказывает, как можно ухаживать за лицом в домашних условиях. В дневной уход певица советует включить очищение и тонизирование кожи.

"Мне б так выглядеть в 45", - позавидовала Брежневой одна из подписчиц.