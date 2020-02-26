18-летняя супермодель Кайя Гербер засветила грудь в кожаном бюстгальтере (фото)

На снимках 18-летняя Гербер совместно с аргентинской супермоделью Микой Арганьяраз позирует перед камерой в черном кожаном бюстгальтере.

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер приняла участие в показе французского модного дома Yves Saint Laurent сезона осень-зима 2020.

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Снимки с бекстейджа опубликовала фото-художница София Маламут.

На них 18-летняя Гербер совместно с аргентинской супермоделью Микой Арганьяраз позирует перед камерой в черном кожаном бюстгальтере с треугольными чашечками, держась за грудь. Кроме того, на девушках надеты черные латексные юбки-карандаш, подпоясанные ремнями.

Образ моделей также дополнен массивными золотыми колье, серьгами и длинными латексными сапогами на каблуках.