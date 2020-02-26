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Каменских завела сеть новым фото из студии звукозаписи

05:27, 26 февраля 2020
Звезды
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Каменских показала фото из студии звукозаписи / instagram.com/kamenskux

Снимок она разместила на странице в Instagram.

В посте певица рассказала, что с трепетом относится к созданию музыки, считая ее частичкой себя.

"Каждая песня - это маленькая жизнь со своими чувствами и эмоциями. Каждый мой музыкальный эксперимент - это определенное настроение, стилистика и соединение разных ритмов. Студия звукозаписи - место воплощения и рождения каждого произведения артиста, а потом хочется скорее делиться с вами!", - написала Каменских.

Фото звезды, на котором она в облегающем свитере позирует в наушниках, как и ее слова, вызвали восторг у ее подписчиков. ""Красавица, цени себя", "Очень красивая", "Классно выглядишь", "Фотка супер", "Боже, я теку", "Сиси топ", - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских неприятно удивила сеть новым видео в шортиках.

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Теги: #музыка#Настя Каменских