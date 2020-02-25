"Что это было?": Каменских неприятно удивила сеть новым видео в шортиках

Новое видео звезды оценили далеко не все ее поклонники.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками коротким видео и внезапно получила на порцию критики.

Запись размещена на ее странице в Instagram. На ней певица в белой футболке и джинсовых шортиках танцует в стиле "Тик Ток". "Сегодня я чувствую себя игриво", - подписала она.

Не все подписчики звезды оценили ее новое видео, оставив порцию критики в адрес Каменских. "Не понятно что нужно написать по этому поводу", "Пока одна рука у Потапа свободна, эти видео никогда не закончатся", "И что это было!?", "Мне одному кажется, что она уже старая", "Старая уже, чем там трясти целлюлитом что ли, фууу", "А украинский танец......СЛАБО!!!", - написали пользователи.

Некоторым из них танец Каменских все же понравился. "NK ты супер", "Выглядит сексуально", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, на одном из предыдущих фото Каменских заметили странную деталь.