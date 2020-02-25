Одетая Ратаковски опубликовала фото в компании супермоделей

На черно-белом фото она позирует в дружной компании вместе с двумя другими моделями.

Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком в компании своих коллег. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram. Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски сверкнула грудью в платье с глубоким декольте (фото) На черно-белом фото она позирует в дружной компании вместе с двумя другими моделями. За час фотография набрала более 150 тысяч лайков и восхитила всех подписчиков звезды.

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