Одетая Ратаковски опубликовала фото в компании супермоделей
18:01, 25 февраля 2020Звезды
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На черно-белом фото она позирует в дружной компании вместе с двумя другими моделями.
Ратаковски на групповом фото / Instagram Эмили Ратаковски
Популярная американская супермодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком в компании своих коллег.
Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram.
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На черно-белом фото она позирует в дружной компании вместе с двумя другими моделями. За час фотография набрала более 150 тысяч лайков и восхитила всех подписчиков звезды.
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