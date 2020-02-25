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Одетая Ратаковски опубликовала фото в компании супермоделей

18:01, 25 февраля 2020
Звезды
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Ратаковски на групповом фото / Instagram Эмили Ратаковски

Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram.

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На черно-белом фото она позирует в дружной компании вместе с двумя другими моделями. За час фотография набрала более 150 тысяч лайков и восхитила всех подписчиков звезды.

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Теги: #Эмили Ратаковски