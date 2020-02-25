В Харькове отменили спектакль с участием российского актера

Михаил Полицеймако входит в перечень не въездных на территорию Украины россиян из-за его регулярных поездок на оккупированный Крым.

В Харькове отменили лирическую комедию «Последний этаж» с участием российского актера Михаила Полицеймако, которая должна была состояться во Дворце студентов НЮУ имени Ярослава Мудрого.

Об этом свидетельствуют данные на сайте дистрибьютора.

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Со спектаклем россиянин должен посетить Харьков, Киев и другие крупные города Украины.

Михаил Полицеймако входит в перечень не въездных на территорию Украины россиян из-за его регулярных поездок на оккупированный Крым.

Так, в 2015 году актер ездил в аннексированный Крым со спектаклем «Маленькие комедии», а в 2017-м – со спектаклем «Третий лишний». Также мужчина внесен в базу "Миротворца".

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники не пустили на территорию Украины российских актеров Павла Баршака, Елену Корикову и Игоря Ливанова.