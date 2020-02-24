Ногами кверху: Тина Кароль в замысловатых позах устроила эротическое шоу на сцене Нацотбора на Евровидение (фото)
09:32, 24 февраля 2020Звезды
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Девушка подняла ноги кверху и продемонстрировала стойку на руках, после которой начала раздеваться.
Певица спела свой хит "Ніжно" / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль устроила настоящее эротическое шоу в финале Нацотбора на Евровидение.
Фото выступления она опубликовала в своем Instagram.
Сначала она вышла на сцену в мужском костюме и спела песню "Вільна". Девушка подняла ноги кверху и продемонстрировала стойку на руках, после которой начала раздеваться. Оставшись в одном черном боди, певица спела свой хит "Ніжно", также демонстрируя акробатические упражнения на стуле.
Как сообщал УНИАН, букмекеры спрогнозировали, кто выиграет Евровидение 2020, и какое место займет Украина.
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