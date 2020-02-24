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Ногами кверху: Тина Кароль в замысловатых позах устроила эротическое шоу на сцене Нацотбора на Евровидение (фото)

09:32, 24 февраля 2020
Звезды
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Певица спела свой хит "Ніжно" / Instagram Тина Кароль

Фото выступления она опубликовала в своем Instagram.

Сначала она вышла на  сцену в мужском костюме и спела песню "Вільна". Девушка подняла ноги кверху и продемонстрировала стойку на руках, после которой начала раздеваться. Оставшись в одном черном боди, певица спела свой хит "Ніжно", также демонстрируя акробатические упражнения на стуле. 

Как сообщал УНИАН, букмекеры спрогнозировали, кто выиграет Евровидение 2020, и какое место займет Украина.

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Новость в сюжете: Евровидение 2020. Украинский нацотбор
Теги: #Евровидение#Тина Кароль