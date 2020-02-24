Букмекеры спрогнозировали, кто выиграет Евровидение 2020, и какое место займет Украина

Согласно прогнозу букмекеров, Украина может рассчитывать лишь на 18-е место.

Букмекеры составили прогноз на финал Евровидения 2020 и рассказали, кто, по их мнению, займет первые три места.

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

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Согласно их прогнозу, первое место на Евровидении 2020 займет Литва, второе место - Италия, третье место - Румыния.

Кроме того, России пророчат пятое место, а Украине 18-е. Отметим, что до финала Нацотбора Украине предсказывали 19-е место.

Как сообщал УНИАН, победителем Национального отбора на Евровидение 2020 стала группа Go_A. Именно она будет представлять Украину в Роттердаме.