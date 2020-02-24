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Букмекеры спрогнозировали, кто выиграет Евровидение 2020, и какое место займет Украина

09:02, 24 февраля 2020
Кино и музыка
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Победителем Национального отбора на Евровидение 2020 стала группа Go_A / УНИАН

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса.

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Согласно их прогнозу, первое место на Евровидении 2020 займет Литва, второе место  - Италия, третье место - Румыния. 

Кроме того, России пророчат пятое место, а Украине 18-е. Отметим, что до финала Нацотбора Украине предсказывали 19-е место.

Как сообщал УНИАН, победителем Национального отбора на Евровидение 2020 стала группа Go_A. Именно она будет представлять Украину в Роттердаме.

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Новость в сюжете: Евровидение 2020. Украинский нацотбор
Теги: #Евровидение#финал Евровидения