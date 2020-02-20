Невыносимая боль круглосуточно: Оззи Осборн пожаловался на свое состояние здоровья

По словам музыканта, серьезные проблемы у него начались год назад, когда он упал у себя дома.

Известный британский рок-певец Оззи Осборн пожаловался на неудовлетворительное состояние здоровья.

Читайте такжеОззи Осборн отменил гастрольный тур по Северной Америке из-за болезниО своем самочувствии музыкант рассказал в интервью изданию The Sun.

Он признался, что круглосуточно чувствует невыносимую боль.

По словам 71-летнего Оззи, год назад он упал у себя дома, что спровоцировало боль в шее, которую он повредил еще в 2003 году в результате аварии на квадроцикле.

«Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, ведь я уже год ничего не могу делать», – признался артист.

Также певец признался, что в течение последнего года он боролся с инфекцией в руке, пневмонией и перенес операцию после того, как упал. Теперь его шея, спина, руки и плечи болят круглосуточно, поэтому ему приходится принимать много обезболивающих.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году у Оззи Осборна обнаружили болезнь Паркинсона.