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У звезды "Властелина колец" Элайджи Вуд родился первенец

23:03, 19 февраля 2020
Звезды
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Первенца актеру родила его девушка / Фото: www.globallookpress.com/Chris Joseph

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание UsWeekly.

Первенца 39-летнему актеру родила его девушка, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед. О ее беременности стало известно в июле прошлого года. Пара рассказала, что узнала, что Конгсвед беременна накануне Рождества.

Пока неизвестно ни имени, ни пола новорожденного ребенка.

Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская певица Джамала станет мамой во второй раз.

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Теги: #ребенок#Властелин колец