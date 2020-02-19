У звезды "Властелина колец" Элайджи Вуд родился первенец

У актера родился первый ребенок. Пол новорожденного пока неизвестен.

Популярный американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в саге "Властелин колец", впервые стал папой.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание UsWeekly.

Первенца 39-летнему актеру родила его девушка, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед. О ее беременности стало известно в июле прошлого года. Пара рассказала, что узнала, что Конгсвед беременна накануне Рождества.

Пока неизвестно ни имени, ни пола новорожденного ребенка.

Ранее УНИАН сообщал, что известная украинская певица Джамала станет мамой во второй раз.