Звезда сериала "Секс в большом городе" стал отцом во второй раз (фото)

У актера родился сын.

Звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот стал отцом во второй раз.

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О радостном известии актер сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Крис Нот сообщил, что у него родился мальчик. Это уже второй сын актера. Первый ребенок у Криса родился в 2008 году от его жены Тары Уилсон.

Актер также сообщил, что новорожденному дали имя Китс.

Ранее УНИАН сообщил, что звездная пара Курникова-Иглесиас в очередной раз стали родителями. Знаменитости опубликовали фото ребенка и, судя по шапочке с розовым бантом, у них родилась девочка.