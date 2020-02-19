Звезда сериала "Секс в большом городе" стал отцом во второй раз (фото)
21:21, 19 февраля 2020Звезды
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У актера родился сын.
У актера родился второй сын / Фото: Instagram, chrisnothofficial
Звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот стал отцом во второй раз.
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О радостном известии актер сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Крис Нот сообщил, что у него родился мальчик. Это уже второй сын актера. Первый ребенок у Криса родился в 2008 году от его жены Тары Уилсон.
Актер также сообщил, что новорожденному дали имя Китс.
Ранее УНИАН сообщил, что звездная пара Курникова-Иглесиас в очередной раз стали родителями. Знаменитости опубликовали фото ребенка и, судя по шапочке с розовым бантом, у них родилась девочка.
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