Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали лицо новорожденной дочери (фото)
09:25, 14 февраля 2020Звезды
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Судя по розовой шапочке с большим бантом, у пары родилась девочка.
Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнышко" / Instagram Анна Курникова
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
В аккаунте музыканта в Instagram также появился пост с младенцем.
Instagram Энрике Иглесиас
Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнышко".
Instagram Анна Курникова
Судя по розовой шапочке с большим бантом, у пары родилась девочка. Также указана дата рождения малышки - это 30 января 2020 года.
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