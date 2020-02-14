Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали лицо новорожденной дочери (фото)

Судя по розовой шапочке с большим бантом, у пары родилась девочка.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас. В аккаунте музыканта в Instagram также появился пост с младенцем. Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнышко". Судя по розовой шапочке с большим бантом, у пары родилась девочка. Также указана дата рождения малышки - это 30 января 2020 года.

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