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Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали лицо новорожденной дочери (фото)

09:25, 14 февраля 2020
Звезды
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Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнышко" / Instagram Анна Курникова

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.

В аккаунте музыканта в Instagram также появился пост с младенцем.

Instagram Энрике Иглесиас

Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнышко".

Instagram Анна Курникова

Судя по розовой шапочке с большим бантом, у пары родилась девочка. Также указана дата рождения малышки - это 30 января 2020 года. 

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Теги: #ребенок#Энрике Иглесиас