Звезда "Лиги справедливости" рассказал об алкоголизме и отказе от роли Бэтмена

По словам актера, из-за пьянства он трижды ложился на лечение в клинику, но каждый раз снова срывался.

Американский актер кино и телевидения Бен Аффлек рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью, из-за которой чуть не рухнула его карьера и личная жизнь. Кроме того, артист поделился, почему отказался от роли Бэтмена.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте такжеБен Аффлек защитил Вайнштейна от обвинений звезды сериала "Все женщины ведьмы"Отмечается, что из-за проблем с алкоголем актеру тяжело дались съемки в «Лиге справедливости», где он играл Бэтмена. После съемок ему предложили самостоятельно поставить новый сольный фильм о Темном рыцаре и исполнить главную роль. Сначала Аффлек согласился и начал писать сценарий. Но вскоре отказался от предложения не только снимать фильм, но и исполнять главную роль.

В результате за фильм взялся Мэтт Ривз, который отказался от сценария Аффлека, а главная роль досталась Роберту Паттинсону.

Актер трижды ложился на лечение в клинику, но каждый раз снова срывался. Однако самый острый период ему все-таки удалось перебороть. По словам Аффлека, ему сильно помогли Брэдли Купер и Роберт Дауни-младший. К слову, первый из них также страдал от алкоголизма, а второй – от наркотической зависимости.

«Мне кажется, в случае выздоровления люди порой забывают, что процесс прививает определенные ценности. Будь честен. Отвечай за свои ошибки. Помогай другим. Извинись, если сделал что-то не так», – добавил Аффлек.

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