"Вне игры" с Беном Аффлеком: вышел второй трейлер спортивной драмы (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.

Warner Bros. презентовала второй трейлер спортивной драмы «Вне игры» с Беном Аффлеком в главной роли.

Читайте такжеSony Pictures показала финальный трейлер комедийного хоррора "Остров фантазий" (видео)Ролик размещен на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Режиссером картины выступил Гэвин О’Коннор.

По сюжету фильма, главный герой фильма – Джек Каннингэм, который был звездой баскетбола в старшей школе и мог получить полную стипендию в университете. Однако с годами он ушел из игры и погрузился в депрессию. Его брак развалился из-за проблем с алкоголем, но все меняется, когда он становится баскетбольным тренером в месте, где прошли его лучшие дни.

В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года – «Форсаж 9».