"Вне игры" с Беном Аффлеком: вышел второй трейлер спортивной драмы (видео)
12:37, 04 февраля 2020Кино и музыка
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В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.
Бен Аффлек играет тренера по баскетболу / скриншот
Warner Bros. презентовала второй трейлер спортивной драмы «Вне игры» с Беном Аффлеком в главной роли.
Читайте такжеSony Pictures показала финальный трейлер комедийного хоррора "Остров фантазий" (видео)Ролик размещен на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.
Режиссером картины выступил Гэвин О’Коннор.
По сюжету фильма, главный герой фильма – Джек Каннингэм, который был звездой баскетбола в старшей школе и мог получить полную стипендию в университете. Однако с годами он ушел из игры и погрузился в депрессию. Его брак развалился из-за проблем с алкоголем, но все меняется, когда он становится баскетбольным тренером в месте, где прошли его лучшие дни.
В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года – «Форсаж 9».
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