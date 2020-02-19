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"Шоколадка!": Тодоренко загорела до неузнаваемости после отдыха на Мальдивах (фото)

16:22, 19 февраля 2020
Звезды
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Звезда сидит у прибоя в красном купальнике / Instagram Регина Тодоренко

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует в купальнике.

Звезда сидит у прибоя в красном купальнике. Видно, что она очень сильно загорела.

"Только здесь такая вода! Дополнение: по всей видимости, вот так выглядит настоящий шоколад", - подписала она снимок.

"Шоколадка!!!", "Волшебный загар!", "Ты так загорела", - расхвалили фото в комментариях. 

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Теги: #ведущая#Регина Тодоренко