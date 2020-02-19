"Шоколадка!": Тодоренко загорела до неузнаваемости после отдыха на Мальдивах (фото)

Телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует в купальнике.

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, переехавшая в РФ после замужества, показала фигуру в купальнике.

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует в купальнике.

Звезда сидит у прибоя в красном купальнике. Видно, что она очень сильно загорела.

"Только здесь такая вода! Дополнение: по всей видимости, вот так выглядит настоящий шоколад", - подписала она снимок.

"Шоколадка!!!", "Волшебный загар!", "Ты так загорела", - расхвалили фото в комментариях.