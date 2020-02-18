Ани Лорак соблазнила сеть кадром из нового клипа (фото)

Исполнительница продемонстрировала идеальные изгибы своего тела в стильном белом наряде.

Сбежала в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети соблазнительным кадром из клипа на песню "Я летала".

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories.

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В кадре "дива" появилась в стильном белом "луке", подчеркнувшем ее роскошную фигуру. На певице надеты белые брюки и топ, а снятый пиджак она держит в руке. Таким образом, 41-летняя Каролина позирует с обнаженной спиной, демонстрируя идеальные изгибы тела.

Свою роскошную фигуру звезда показала на фоне моря и песчаных скал.

Напомним, ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото, демонстрируя шикарную грудь. В дополнение к этому она поставила всем интересный вопрос.