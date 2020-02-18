Ани Лорак соблазнила сеть кадром из нового клипа (фото)
19:35, 18 февраля 2020Звезды
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Исполнительница продемонстрировала идеальные изгибы своего тела в стильном белом наряде.
Лорак показала сексуальный кадр из клипа / фото: instagram/anilorak
Сбежала в Россию украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети соблазнительным кадром из клипа на песню "Я летала".
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories.
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В кадре "дива" появилась в стильном белом "луке", подчеркнувшем ее роскошную фигуру. На певице надеты белые брюки и топ, а снятый пиджак она держит в руке. Таким образом, 41-летняя Каролина позирует с обнаженной спиной, демонстрируя идеальные изгибы тела.
Свою роскошную фигуру звезда показала на фоне моря и песчаных скал.
Напомним, ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото, демонстрируя шикарную грудь. В дополнение к этому она поставила всем интересный вопрос.
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