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Ани Лорак соблазнила сеть кадром из нового клипа (фото)

19:35, 18 февраля 2020
Звезды
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Лорак показала сексуальный кадр из клипа / фото: instagram/anilorak

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories.

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В кадре "дива" появилась в стильном белом "луке", подчеркнувшем ее роскошную фигуру. На певице надеты белые брюки и топ, а снятый пиджак она держит в руке. Таким образом, 41-летняя Каролина позирует с обнаженной спиной, демонстрируя идеальные изгибы тела.

Свою роскошную фигуру звезда показала на фоне моря и песчаных скал.

Напомним, ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото, демонстрируя шикарную грудь. В дополнение к этому она поставила всем интересный вопрос.

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Теги: #Ани Лорак#Лорак