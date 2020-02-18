Оззи Осборн отменил гастрольный тур по Северной Америке из-за болезни

Певец должен пройти курс лечения в одной из клиник Швейцарии.

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил запланированный на май гастрольный тур No more tours 2 по Северной Америке из-за необходимости пройти курс лечения.

Читайте такжеОззи Осборн отменил все гастроли в 2019 годуИнформация об этом опубликована на официальном сайте Осборна.

Отмечается, что певец не сможет пройти курс лечения, который длится шесть – восемь недель, раньше апреля, а начинать тур, чтобы затем в последнюю минуту отменять выступления, он не хочет.

Новую дату гастрольного тура Осборн называть не стал, попросив зрителей сдать билеты.

«Мне бы хотелось, чтобы все они сейчас получили компенсацию. А когда я снова отправлюсь на гастроли по Северной Америке, они станут первыми, кто сможет приобрести билеты на эти концерты», – заявил Осборн.

Лечение певец будет проходить в одной из клиник Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, у Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона.