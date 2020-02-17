Был растерян и нервничал: KHAYAT рассказал о выступлении в полуфинале отбора на Евровидение

Певец заявил, что хотел бы быть более уверенным во время выступления.

Украинский певец KHAYAT прокомментировал свое выступление в полуфинале Нацотбора на Евровидение. По его словам, он нервничал и был растерян.

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Об этом KHAYAT рассказал в интервью УНИАН.

"У меня был стресс, немного нервничал. Когда потом уже пересматривал запись выступления, заметил, что сначала был немного растерян. Потом вошел в нужный ритм, и все было хорошо. Однако, мне хотелось бы больше уверенности, еще больше мощности от себя", - рассказал певец.

Напомним, в финал Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится 22 февраля, прошли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Кроме этого, по результатам первого полуфинала в следующий этап шоу прошли Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A.

Полный текст интервью читайте по ссылке KHAYAT: Я не прочитал ни одного комментария относительно своего выступления. Пообещал себе, что не буду этого делать, потому что могу что-то принять очень близко к сердцу