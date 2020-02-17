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Тодоренко в купальнике показала, как отдыхала на Мальдивах

16:11, 17 февраля 2020
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Девушка надела ярко-оранжевый купальник / Instagram Регина Тодоренко

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко отправилась на Мальдивы вместе с годовалым сыном Майклом и активно делится снимками с отдыха на своей странице в Instagram.

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Девушка надела ярко-оранжевый купальник, в котором отчетливо проступали соски, а на голове сделала чалму из полотенца.

Также под фото, на котором Регина изображена у океана вместе с сестрой, она порассуждала об особенностях воспитания детей.

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских в полупрозрачном корсете покорила роскошным видом.

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Теги: #ведущая#Регина Тодоренко