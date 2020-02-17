Певица Alyosha беременна в третий раз - СМИ

Поклонники заподозрили, что певица ждет третьего ребенка.

Популярную украинскую певицу Alyosha заподозрили в беременности. Поклонники обратили внимание на смену нарядов певицы и ее округлившийся животик.

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В частности, в своем Telegram-канале "Особливе з Соломією" ведущая Соломия Витвицкая сообщила, что во время концерта Alyosha почти в течение всего вечера была в широких балахонистых нарядах.

"Все зрители обратили внимание на несвойственные певице слишком широкие платья свободного кроя, которые все равно время от времени облегали округлившийся животик. Поэтому мы все решили, что, пожалуй, Лена в третий раз беременна. Еще Alyosha сама себя выдала прямо во время выступления. Darwin сделал комплимент, что блондинке подходят цветы, а Аленка ответила, что на самом деле ей подходят "Топольки". Кстати, прямо со сцены, она призналась в любви мужу Тарасу Тополе", - написала Витвицкая.

На данный момент звездная пара не комментирует беременность.

Напомним, Тарас и Алена уже воспитывают двух сыновей: Рому и Марка.

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