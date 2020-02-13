"Улыбка или поцелуй": Каменских "зарядила" подписчиков новыми фото и озадачила вопросом

Новые фото звезды пришлись ее фанатам по душе.

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников сразу двумя новыми фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала два ярких эмоциональных снимка и поинтересовалось, какой из них лучше. "Smile & kisses. 1 or 2?", - написала Каменских.

Фото вызвали восхищение в комментариях - подписчики Каменских активно отвечали, какое именно фото они оценили больше, и выражали восхищение внешностью Насти.

"Очень приятно увидеть утром твоё улыбающееся лицо", "О, Настя в одежде", "Красуня", "Очень красива", "Какие губки. Ммммм", "Собой зарядила настроением на весь день", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских потрусила грудью в полурасстегнутом топе и нарвалась на волну хейта в сети.