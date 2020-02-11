Каменских потрусила грудью в полурасстегнутом топе и нарвалась на волну хейта в сети (видео)

Артистка часто записывает музыкальные ролики, в которых танцует и подпевает известным песням.

Украинская певица Настя Каменских начала активно снимать видео для соцсети tik tok. Артистка часто записывает музыкальные ролики, в которых танцует и подпевает известным песням. Однако не всем пользователям пришлись по вкусу такие эксперименты певицы.

Читайте также"Новый любовник?": Пугачева вышла в свет с молодым парнем, и это не Галкин (фото)Так, под свежим видео певицы в Instagram разлилась целая волна негативных комментариев.

Девушка записала короткий танец под трек, напоминающий тиканье часов. В какой-то момент она исполнила нечто наподобие "цыганочки".

Однако пользователи этот перфоманс не оценили.

"Куда деньги на лечение отправлять?", "Что это было?", "Настя, что это означает? Ни о чем", "З***ала, эта фигня. Отписка", "Детский сад", - написали Каменских в комментариях.