Неужели беременна: Кэти Перри в коралловом жакете засветила круглый живот (фото, видео)

35-летняя певица четыре года встречается с Орландо Блумом.

Папарацци подловили Кэти Перри, когда она приехала на популярное шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе. Певица выглядела очень эффектно в коралловом костюме с принтом под леопард, который состоял из двубортного жакета и брюк. Наряд она сочетала с белым топом и белыми пластиковыми босоножками.

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Свой лук Кэти дополнила стильной прической с хвостиком на макушке, ярким макияжем с персиковыми тенями и золотыми серьгами с крупными жемчужинами, пишет ТСН.

Внимание привлек округлившийся живот артистки, который был очень заметен под жакетом. Нижняя пуговица жакета даже была расстегнута – видно, что в этом месте он был на нее немного маловат.

Еще Перри вчера посетила премьеру нового сезона шоу American Idol в Голливуде, в котором певица является членом жюри. Там она предстала в коротком нежно-розовом платье с серебристым принтом под леопард и с тонким поясом-веревкой на талии. И в этом наряде Кэтти сверкнула округлившимся животом. Платье белокурая красотка дополнила кремовыми остроносыми мюли, волнистой укладкой и насыщенным макияжем с кирпичными тенями и помадой цвета пыльной розы. В ушах и на шее были крупные украшения в тон наряда.

Судя по этим двум выходам, мы можем предположить, что у Перри и ее жениха Орландо Блума будет ребенок. Если, конечно, это не последствия большой любви певицы к еде.

Если артистка действительно беременна, тогда понятно, почему она выходила в свет в объемном коралловом платье миди с рукавами три четверти от Lela Rose - чтобы скрыть живот.

Кстати, год назад стало известно, что Кэти и Орландо поженились.