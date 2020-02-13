Словно Мэри Поппинс: герцогиня Корнуольская чуть не слетела с зонтиком под дождем (фото)

Герцогиня Камилла приехала, чтобы принять участие в праздновании 535-летия со дня создания Yeoman Warders – это Бифитеры - неофициальное название церемониальных стражей лондонского Тауэра.

Герцогиня Корнуольская сегодня в сопровождении принца Чарльза посетила Тауэр.

Это исторический центр Лондона, одно из старейших сооружений Англии и один из главных символов Великобритании, занимающий особое место в истории английской нации, пишет ТСН.

Герцогиня Камилла приехала, чтобы принять участие в праздновании 535-летия со дня создания Yeoman Warders – это Бифитеры - неофициальное название церемониальных стражей лондонского Тауэра. Это формирование было создано при короле Англии и Уэльса из династии Тюдоров Генрихе VII.

Также герцогиня Камилла и принц Чарльз присоединились к приему, чтобы отпраздновать 50-летие Британского туристического управления в Лондоне.

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На этих двух мероприятиях 72-летняя герцогиня Корнуольская появилась в сиреневом пальто с бордовой вставкой на груди, высоких замшевых сапогах на устойчивых квадратных каблуках, кожаных перчатках и с маленькой сумкой в руках. У Камиллы была, как всегда, лаконичная фирменная укладка, а в ушах - жемчужные серьги. Непогода немного испортила образ, но ненадолго.