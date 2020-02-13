Майли Сайрус случайно оголила грудь перед папарации (фото)
13:02, 13 февраля 2020Звезды
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На опубликованном фото видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа.
Сайрус сама віложила фото в Instagram / скриншот
Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram.
У Сайрус отодвинулась одна сторона топа / Instagram Майли Сайрус
Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами.
Снимок появился в ее Instagram.
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На опубликованном фото видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа. Фотографы запечатлели ее в полосатом кроп-топе и черных брюках с завышенной талией.
«Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост», - подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.
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