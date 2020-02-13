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Майли Сайрус случайно оголила грудь перед папарации (фото)

13:02, 13 февраля 2020
Звезды
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Сайрус сама віложила фото в Instagram / скриншот
У Сайрус отодвинулась одна сторона топа / Instagram Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами.

Снимок появился в ее Instagram.

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На опубликованном фото видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа. Фотографы запечатлели ее в полосатом кроп-топе и черных брюках с завышенной талией.  

«Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост», - подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.

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Теги: #певица#Майли Сайрус