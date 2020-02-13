Майли Сайрус случайно оголила грудь перед папарации (фото)

На опубликованном фото видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа.

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram.

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами.

Снимок появился в ее Instagram.

Читайте также"Увеличивала?": 38-летняя Вера Брежнева засветила грудь в платье с глубоким декольте (фото)

На опубликованном фото видно, что у Сайрус отодвинулась одна сторона топа. Фотографы запечатлели ее в полосатом кроп-топе и черных брюках с завышенной талией.

«Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост», - подписала фото певица. Публикация набрала больше миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев.