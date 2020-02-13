"Увеличивала?": 38-летняя Вера Брежнева засветила грудь в платье с глубоким декольте (фото)

Поклонники в комментариях предположили, что певица увеличивала грудь.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась в Instagram снимком в роскошном вечернем платье.

38-летняя артистка надела платье цвета электрик с глубоким декольте, открывающем ее грудь. Шею она украсила изысканным ожерельем.

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"К 14 февраля готова. А вы?", - подписала она снимок.

При этом некоторые поклонники в комментариях предположили, что певица увеличивала грудь.

"Что-то увеличивалось или мне показалось?", - поинтересовались у Веры. На что она ответила, что просто выбрала удачное платье.