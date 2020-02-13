"Увеличивала?": 38-летняя Вера Брежнева засветила грудь в платье с глубоким декольте (фото)
12:27, 13 февраля 2020Звезды
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Поклонники в комментариях предположили, что певица увеличивала грудь.
38-летняя артистка надела платье цвета электрик с глубоким декольте / Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева поделилась в Instagram снимком в роскошном вечернем платье.
38-летняя артистка надела платье цвета электрик с глубоким декольте, открывающем ее грудь. Шею она украсила изысканным ожерельем.
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"К 14 февраля готова. А вы?", - подписала она снимок.
При этом некоторые поклонники в комментариях предположили, что певица увеличивала грудь.
"Что-то увеличивалось или мне показалось?", - поинтересовались у Веры. На что она ответила, что просто выбрала удачное платье.
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