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"Увеличивала?": 38-летняя Вера Брежнева засветила грудь в платье с глубоким декольте (фото)

12:27, 13 февраля 2020
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38-летняя артистка надела платье цвета электрик с глубоким декольте / Instagram Вера Брежнева

38-летняя артистка надела платье цвета электрик с глубоким декольте, открывающем ее грудь. Шею она украсила изысканным ожерельем. 

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"К 14 февраля готова. А вы?", - подписала она снимок.

При этом некоторые поклонники в комментариях предположили, что певица увеличивала грудь.

"Что-то увеличивалось или мне показалось?", - поинтересовались у Веры. На что она ответила, что просто выбрала удачное платье. 

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Теги: #певица#Вера Брежнева