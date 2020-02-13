Эмили Ратаковски показала грудь на видео крупным планом

На кадрах Ратаковски позирует перед камерой на пляже в ярком бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram That’s right. All new @inamoratawoman prints AVAILABLE NOW Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Фев 2020 в 9:43 PST

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала новый купальник собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды Inamorata Woman.

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Видеозапись опубликована в ее Instagram.

На кадрах Ратаковски позирует перед камерой на пляже в ярком бикини Neptune с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками. Верх купальника представляет собой завязанные на бант треугольные чашечки, а низ - плавки с завышенной талией. Ее образ дополнен миниатюрной золотой цепочкой и винтажными серьгами.

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