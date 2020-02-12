Ани Лорак засветила грудь в топе с глубоким декольте (фото)

Лорак позировала в кожаных брюках, пиджаке и топе с глубоким декольте, приоткрывающем ее грудь.

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым ярким фото. Артистка всегда выбирает стильные образы. Читайте также"Какая встреча": Галкин показал забавное видео с Пугачевой Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram. Лорак позировала в кожаных брюках, пиджаке и топе с глубоким декольте, приоткрывающем ее грудь. "Как всегда на стиле", - одобрили образ певицы поклонники.

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