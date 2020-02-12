Ани Лорак засветила грудь в топе с глубоким декольте (фото)
15:17, 12 февраля 2020Звезды
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Лорак позировала в кожаных брюках, пиджаке и топе с глубоким декольте, приоткрывающем ее грудь.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым ярким фото. Артистка всегда выбирает стильные образы.
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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.
Лорак позировала в кожаных брюках, пиджаке и топе с глубоким декольте, приоткрывающем ее грудь.
"Как всегда на стиле", - одобрили образ певицы поклонники.
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