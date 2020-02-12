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Ани Лорак засветила грудь в топе с глубоким декольте (фото)

15:17, 12 февраля 2020
Звезды
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Instagram Ани Лорак

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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.

Лорак позировала в кожаных брюках, пиджаке и топе с глубоким декольте, приоткрывающем ее грудь. 

"Как всегда на стиле", - одобрили образ певицы поклонники.

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Теги: #певица#Ани Лорак