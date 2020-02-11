Голливудская звезда Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
14:40, 11 февраля 2020Звезды
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По словам Йовович, у девочки тяжелая форма желтухи новорожденных, и в течение первых нескольких дней ей регулярно приходится возить ребенка в больницу.
Милла Йовович родила третью дочь в начале февраля / фото Instagram.com/millajovovich
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочки Ошин.
Своими переживаниями звезда поделилась в Instagram.
По словам Йовович, у девочки тяжелая форма желтухи новорожденных, и в течение первых нескольких дней ей регулярно приходится возить ребенка в больницу. На новом снимке в Instagram актрисы ее средняя дочь кормит Ошин из бутылочки. Йовович объяснила, что ей приходится сцеживать молоко, чтобы девочка съела больше.
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Также актриса призналась, что ей больно видеть царапины на пятках малышки, оставшиеся после сдачи крови на анализы.
44-летняя звезда «Обители зла» родила третью дочь в начале февраля.
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