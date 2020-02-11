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"А подбородок все длиннее": 41-летнюю Лорак обвинили в увлечении пластикой (фото)

12:24, 11 февраля 2020
Звезды
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Ани Лорак не перестает удивлять своих поклонников изменениями во внешности / Instagram Ани Лорак

Ани Лорак не перестает удивлять своих поклонников изменениями во внешности. Теперь уже никто не сомневается, что певица ложилась под скальпель пластического хирурга, и поклонники часто указывают на это в комментариях под фотографиями.

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Свежий снимок Лорак опубликовала в Instagram. 

Певица сфотографировалась в халате, но при полном макияже. 

"Без фотошопа лучше", "А подбородок все длинее и длинее...ох уж эти филлеры..", "Переборщила с пластикой", - написали ей в комментариях. 

Как сообщал УНИАН, Пугачева вышла в свет с молодым парнем, и это не Галкин.

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Теги: #певица#Ани Лорак