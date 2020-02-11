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"Новый любовник?": Пугачева вышла в свет с молодым парнем, и это не Галкин (фото)

08:57, 11 февраля 2020
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Алла Борисовна пришла на мероприятие в платье свободного кроя / kp_star

Советская и российская певица Алла Пугачева пришла на премьеру фильма "Лед 2" в Москве не со своим мужем Максимом Галкиным, а другим молодым человеком. Им оказался дизайнер Игорь Гуляев. 

Снимки с премьеры опубликовало издание kp_star.

Читайте такжеНастя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)Алла Борисовна пришла на мероприятие в платье свободного кроя, которое, как и лосины, были черного цвета. Ее спутник явился в свитшоте, черных штанах, шляпе и с красным конвертом в руках. 

В комментариях пользователи начали интересоваться, кто этот молодой человек и куда делся Галкин.

"Новый любовник?", "Аллу в паре украшает только Макс!", "А куда делся Галкин?", "Кто это рядом с Аллой?", - вопрошали юзеры. 

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Теги: #Пугачева и Галкин#Алла Пугачева