"Новый любовник?": Пугачева вышла в свет с молодым парнем, и это не Галкин (фото)
Советская и российская певица Алла Пугачева пришла на премьеру фильма "Лед 2" в Москве не со своим мужем Максимом Галкиным, а другим молодым человеком. Им оказался дизайнер Игорь Гуляев.
Снимки с премьеры опубликовало издание kp_star.
Читайте такжеНастя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)Алла Борисовна пришла на мероприятие в платье свободного кроя, которое, как и лосины, были черного цвета. Ее спутник явился в свитшоте, черных штанах, шляпе и с красным конвертом в руках.
В комментариях пользователи начали интересоваться, кто этот молодой человек и куда делся Галкин.
"Новый любовник?", "Аллу в паре украшает только Макс!", "А куда делся Галкин?", "Кто это рядом с Аллой?", - вопрошали юзеры.